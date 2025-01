Associazioni, presentata “Extra – Land of quality life & opportunities”. Alberto Leonardis alla presidenza

Nasce una nuova rete che ha come obiettivo principale, spiega il presidente e ideatore Alberto Leonardis, “la crescita dell’Abruzzo attraverso il sostegno e la valorizzazione delle esperienze di abruzzesi di successo, ma anche quello di costruire, con questi ultimi, reti per portare progetti e valore nelle loro nuove regioni di residenza”

Un’associazione in grado di guardare lontano, per riunire gli abruzzesi eccellenti, donne e uomini che si sono distinti per le proprie attività di successo al di fuori della regione. Si chiama “Extra – Land of quality life & opportunities“, la nuova realtà associativa ideata, guidata e presieduta da Alberto Leonardis, presidente e fondatore di Gruppo Sae. Il ruolo di direttore generale è stato affidato al celebre comunicatore Paride Vitale mentre il segretario è Lorenzo Caruso, già capo della comunicazione Prysmian.

Paride Vitale e Alberto Leonardis

La presentazione si è svolta a Milano, nella suggestiva cornice del ristorante Penelope a Casa, fondato dalla coppia Francesca Caldarelli, abruzzese di nascita, e dell’ex pilota di Formula 1 Tonio Liuzzi, pugliese d’origine ma che in Abruzzo ha trascorso gran parte della propria vita. All’evento hanno partecipato anche Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia; Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, ed Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.

I tre presidenti di Regione, Alberto Leonardis e la presentatrice

“L’associazione ha come obiettivo principale la crescita dell’Abruzzo attraverso il sostegno e la valorizzazione delle esperienze di abruzzesi di successo, ma anche quello di costruire, con questi ultimi, reti per portare progetti e valore nelle loro nuove regioni di residenza”, ha sottolineato Alberto Leonardis, imprenditore a capo del gruppo editoriale che spazia dai giornali locali (Tirreno, La Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio, Nuova Ferrara e, a breve, della Provincia Pavese) alla comunicazione integrata con Next Different.



Tra gli associati, numerosi abruzzesi doc e amici della regione, tra cui il “re del calcio” Gabriele Gravina, originario di Sulmona e l’ad di Open Fiber Giuseppe Gola, aquilano. Presenti anche Luca Telese, nuovo direttore del quotidiano abruzzese Il Centro, l’ex direttore del Tirreno e dei tre quotidiani emiliani, ora direttore editoriale del Gruppo Sae e di Sardinia Post, Luciano Tancredi, l’ex direttore di Sardinia Post Guido Paglia e altre personalità di spicco abruzzesi come Remo Lalli, direttore dell’Ufficio Ceb di Ginevra e segretario del comitato di alto livello per la direzione delle Nazioni Unite, Massimiliano Di Silvestre, presidente e ad di Bmw Italia, l’ad di Balich Wonder Studio Stefano Core, il presidente di Next Different e presidente Bip Donato Iacovone, quindi Alfonso Suppa, responsabile Kpmg Centro Italia, il presidente di ComTel Davide Cilli, ancora Pasquale Marchese, ex Cco di Mps, membro del Cda di Gruppo Sae, il socio fondatore di Comin & Partners Gianluca Giansante, il capo della comunicazione Corporate Sky Gianluca Rumori, il direttore generale di Sardegna Teatro Massimo Mancini, il presidente degli Aeroporti d’Abruzzo Giorgio Fraccastoro, il comico Gabriele Cirilli, gli avvocati Francesco Giammaria e Roberto Colagrande, l’assessore alla Cultura di Milano Tommaso Sacchi, le rinomate produttrici di vino Marina Cvetic, insieme alle figlie Chiara e Miriam Masciarelli, e Chiara Ciavolich, e Davide Nanni, chef abbruzzese noto per la sua cucina all’aria aperta.

