È spuntato in mezzo alla strada davanti a un camion che non ha potuto far niente per evitarlo. Un asino è stato investito nella notte lungo la Provinciale 24 a Sant’Andrea Frius da un autocarro Fiat Ducato guidato da un operaio di 24 anni residente a Escalaplano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l’animale, che avrebbe attraversato la strada all’improvviso, è morto sul colpo. Illeso il conducente del mezzo.

Sul posto è stato fatto intervenire un veterinario reperibile dell’Ats Sardegna – per documentare il decesso, analizzare la carcassa e attivare il Comune per la rimozione e lo smaltimento della stessa.

[Foto d’archivio]