Arzachena festeggia 100 anni: concerto in piazza con la Mannoia

Arzachena festeggia il centenario dell’autonomia con una serie di eventi che culmineranno con il concerto in piazza di Fiorella Mannoia, sabato 21 maggio. Data unica in Sardegna per la cantante, che si esibirà al Parco XVIII novembre, con ingresso gratuito.

Ad accompagnare Fiorella Mannoia sul palco ci saranno, Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro “Doc” De Crescenzo alle chitarre e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale dello spettacolo.

Il calendario dei festeggiamenti per il primo secolo di vita di Arzachena come centro amministrativo autonomo da Tempio Pausania è già entrato nel vivo questi giorni con le presentazioni di libri, le ricostruzioni storiche, i festival, le mostre, l’esibizione della banda Brigata Sassari e i giochi dedicati ai ragazzi ospitati nelle scorse settimane.

Eventi che ripercorrono la storia di Arzachena, dal 14 maggio 1922, quando ci fu l’insediamento del primo Consiglio comunale, con Salvatore Ruzittu in veste di sindaco.

In occasione del centenario, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Centenario Autonomia Comune Arzachena – 1922 2022”. Sempre il 14 maggio dalle 11.15 alle 14.45 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestito nella sede del Comune, in via Firenze 6.