Arrivano i contratti a tempo pieno per 47 portalettere al lavoro in Sardegna

Nuovi contratti full-time per 47 portalettere in servizio in Sardegna. Si tratta di dipendenti di Poste Italiane già assunti con un contratto part-time a tempo indeterminato, che a partire dal 1° agosto hanno visto trasformare il proprio orario di lavoro a tempo pieno.

Le trasformazioni attuate grazie alle Politiche Attive del Lavoro (ex accordo sindacale del 16/05/2024) hanno coinvolto l’intero territorio regionale e, nello specifico, 31 risorse sono state destinate alla Città Metropolitana di Cagliari e alla provincia del Sud Sardegna, 9 alla provincia di Sassari, 4 alla provincia di Oristano, 3 alla provincia di Nuoro.

Nel dettaglio, le trasformazioni hanno riguardato, nella Sardegna Meridionale, i Centri di Distribuzione di via Simeto a Cagliari (16 risorse), Pill’e Matta a Quartucciu (4), via Monastir a Ussana (2), via Convento a San Gavino M.le (5), piazza Rinascita a Carbonia (4).

Nella Sardegna Settentrionale, i nove passaggi a full time hanno interessato il Centro di via Carducci ad Alghero, con 5 risorse, e il CD di via Giordania a Olbia con 4 portalettere.

In provincia di Oristano sono stati coinvolti i Centri di via Marceddì e di via Liguria a Oristano, rispettivamente con 1 e 3 risorse. In provincia di Nuoro le trasformazioni hanno riguardato 2 risorse applicate presso il Centro di via Gramsci a Macomer e 1 risorsa applicata a Tortolì, presso il Centro di distribuzione della corrispondenza e dei pacchi di via Cedrino.

“Le trasformazioni da part-time a full-time – fanno sapere da Poste Italiane – sono realizzate in continuità con gli interventi definiti per il triennio 2021-2023 con l’Accordo sindacale del 3 agosto 2021 e le successive intese in materia, ed in particolare con l’Accordo sindacale del 16 maggio 2024”.