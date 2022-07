Arriva la pioggia. Ma non in Sardegna: Isola fuori dalla lista delle regioni più ‘fresche’

Marche, Abruzzo, Molise e Puglia: sono queste le quattro regioni dove da giovedì le temperature caleranno per attestarsi intorno ai 25/26°. Il cambio termico sarà determinato dall’ingresso dell’anticiclone delle Azzorre, assente da tempo dalla scena italiana e che andrà a soppiantare il caldo africano portato da Caronte.

Le previsioni sono state diffuse da Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che ha previsto anche l’arrivo di piogge e temporali. In Sardegna, invece, solo qualche nube e un calo di temperature non superiore ai sei gradi. Giusto il tanto per far perdere a Cagliari il bollino rosso da città bollente, ma ci sarà da soffrire ancora. In Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, invece, la colonnina di mercurio potrà scendere anche di 15 gradi, è la previsione.

L’anticiclone delle Azzorre favorirà in Europa la discesa di aria fresca dal Nord. La porta d’ingresso italiana sarà quella della Bora, nelle Alpi Giulie. L’aria fresca in arrivo, in contrasto con il clima bollente di questi ultimi giorni, scatenerà un’autentica ondata di temporali e grandine che dal triveneto si spingerà sino al Centro-Sud.