Arriva il gelo in Sardegna, allerta per le strade ghiacciate

Sulla Sardegna torna il maltempo. È stato infatti diramato un bollettino di allerta per basse temperature e formazione di ghiaccio sul manto stradale.

L’avviso di condizioni meteo avverse è stato emanato dalla Protezione civile regionale per le prime ore del mattino di domenica e per la nottata e mattinata di lunedì 28.

“Una vasta saccatura si protende dalle regioni Baltiche fino alla nostra Penisola, dove nel corso della giornata di oggi si formerà un minimo barico, sia al suolo che alla media troposfera, permanendovi almeno fino a domani – si legge nell’avviso -. L’avvezione di masse d’aria fredda sulle nostre regioni favorisce un calo generalizzato delle temperature su gran parte d’Italia”.

La Protezione civile raccomanda quindi: “massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili – spiega la nota – prestando attenzione al fondo stradale; guidare con

particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade. Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote. Tutta la popolazione è obbligata a seguire le norme di comportamento previste dal Piano di Protezione Civile del proprio Comune”.