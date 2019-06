Allerta meteo per la prima ondata di caldo in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino in vigore dalle 12 di venerdì 7 giugno sino all’intera giornata di domenica 9. “Le temperature – si legge – subiranno un generale aumento, sia nei valori minimi che nei massimi, risultando localmente elevate”. Sono previsti picchi di 34 e 37 gradi, soprattutto domenica e nelle zone interne del settore nord occidentale dell’Isola.

Il caldo africano inizierà a farsi sentire già da venerdì con l’anticiclone che si protenderà dall’Algeria verso il nord-est italiano coinvolgendo anche la Sardegna. Questo favorirà l’arrivo di aria calda subtropicale su tutto il Mediterraneo. “Potrebbe così determinarsi – avverte la Protezione civile – una situazione di blocco, un’onda di calore che interesserà la Sardegna con oltre 10 gradi in più rispetto alla media stagionale”.