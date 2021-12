Armati e coi volti coperti dalla mascherina rapinano farmacia

Banditi in azione ieri sera a Momoiada. presa di mira la farmacia di via Vittorio Veneto, portato via l’incasso della giornata.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, intervenuti sul posto, i banditi sono entrati in azione intorno alle 19. Erano in due, avevano i volti parzialmente coperti dalla mascherina e uno era armato, probabilmente di una pistola., I malviventi hanno fatto irruzione nell’esercizio e si sono subito diretti verso la cassa. Hanno minacciato con l’arma i dipendenti, imponendo loro di consegnare l’incasso. Uno dei rapinatori ha raccolto tutti i soldi, poi sono usciti dalla farmacia.

Forse poco distante ad attenderli c’era un complice a bordo di un’auto. I bandi hanno si sono allontanati velocemente dalla zona. Il titolare della farmacia ha immediatamente fatto scattare l’allarme.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i carabinieri di Mamoiada che, raccolta le varie testimonianze, si sono messi alla ricerca dei rapinatori. Sono stati organizzati posti di blocco in tutta la zona, ma dei malviventi nessuna traccia. Il bottino della rapina non è ancora stato quantificato.