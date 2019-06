Una discarica con diversi rifiuti pericolosi è stata sequestrata dalla Capitaneria di Porto di Olbia che l’ha scoperta in un’area di circa 500 metri quadri in località Costa Corallina, all’interno dell’Area Marina Protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo. Sono stati rinvenuti oli esausti, bombole di gas, estintori, boe fumogene e razzi di segnalazione per il soccorso marittimo scaduti, stoccati insieme ad altri rifiuti altamente infiammabili. Al termine dell’attività ispettiva, coordinata dal direttore marittimo di Olbia, capitano di vascello Maurizio Trogu, è stato denunciato il titolare della società proprietaria dell’area per violazione delle norme che disciplinano il deposito temporaneo di rifiuti, la miscelazione dei rifiuti pericolosi e l’inosservanza delle norme sullo stoccaggio. La Guardia Costiera ha inoltre accertato che durante i lavori di manutenzione la pittura antivegetativa è stata immessa in mare senza la prevista griglia di raccolta delle acque di dilavamento.