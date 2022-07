Apre nuovo ristorante McDonald’s: 70 posti disponibili, colloqui a Cagliari

Centinaia e centinaia di candidature arrivate. Duecento idonei selezionati e 70 posti disponibili. Sono i numeri del McDonald’s Job Tour, che dopo aver fatto il giro di diverse città italiane, arriva anche a Cagliari. L’appuntamento è per venerdì mattina alle 10,30 al McDonald’s in via Dettori dove i 200 candidati parteciperanno alla selezione del personale.

Come detto, infatti, sono disponibili 70 posti di lavoro per un ristorante McDonald’s che aprirà presto a Cagliari. Massimo riserbo sulla location in cui sarà inaugurato il nuovo ristorante e sulla data di apertura. L’unico indizio trapelato sono i posti di lavoro disponibili, il numero di idonei, ma fanno sapere da McDonald’s “le richieste arrivate sono molte di più”.

Da quando è iniziato l’evento itinerante di selezione del personale, nelle città in cui sono previste le nuove aperture, sono piovute migliaia di richieste e sono state scelte tutte le figure idonee a ricoprire i vari ruoli all’interno del ristorante.