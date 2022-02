Appello dei Consigli d’istituto: ripristinare i bus per studenti

La collaborazione tra pubblico e privato sui trasporti deve andare avanti per non lasciare gli studenti a terra. È l’appello lanciato ai ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia, alla Regione e alla direzione scolastica regionale dal coordinamento dei presidenti dei consigli d’istituto in Sardegna. “Prendiamo atto, con grande stupore e dispiacere – si legge in una nota – della cessazione della collaborazione tra l’azienda regionale di trasporto Arst e le società di trasporto privato aderenti all’Anav, associazione nazionale autotrasporto viaggiatori Sardegna: il coordinamento chiede a voce alta e decisa che l’organo politico regionale metta in atto tutte le azioni necessarie alla ricerca di finanziamenti per l’immediato ripristino della convenzione”. Un servizio molto importante, sottolinea lo stesso coordinamento, per il trasporto in sicurezza di migliaia di pendolari. Soprattutto per tenere a distanza il Covid. “Non vorremmo assistere, per l’ennesima volta – conclude il comunicato -, alla triste visione di studentesse e studenti a terra in attesa di un mezzo di trasporto che non passa o che lascia a piedi i più sfortunati”.