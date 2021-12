Aou Sassari, sindacati in rivolta: “Reparti sovraffollati. Situazione grave”

Una situazione “ingestibile” quella che si vive in alcuni reparti dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari. Almeno secondo quanto denunciato i rappresentanti territoriali di Cgil, Cisl e Uil, sollecitati da medici, infermieri e operatori socio sanitari, costretti a “operare in perenne emergenza”. Secondo quanto riportano i rappresentanti sindacali l’emergenza riguarda le corsie di medicina interna, patologia medica e geriatria.

Capita che “in aggiunta ai posti letto occupati si registri la presenza di barelle e altrettanti pazienti che sta determinando gravi, se non gravissime, ripercussioni a danno dei degenti che, come ovvio che sia, non ricevono un’adeguata assistenza“. Inoltre il personale è “sempre più esposto a tutti i fattori di rischio da stress lavoro-correlato, nonché ai cd. rischi professionali”.

Nonostante le sollecitazioni ai vertici aziendali e sanitari della Sardegna nessuna risposta è stata sufficiente. Per questo motivo, Cgil,Cisl e Uil della funzione pubblica “si riservano di promuovere le opportune iniziative di manifestazione per protestare pubblicamente e denunciare il declino della sanità ospedaliera e territoriale del Sassarese”.