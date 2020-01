Farmaci e antibiotici nel latte italiano. Lo rivela una ricerca condotta dalla rivista Il Salvagente, specializzata in test di laboratorio per tutelare i consumatori, che ha messo a confronto ventuno marche di latte in vendita nei supermercati della grande distribuzione e nei discount di tutta Italia.

In dodici campioni di latte prelevati, fresco e a lunga conservazione, sono state rilevate tracce di ‘dexamethasone’ (cortisonico), ‘neloxicam’ (antinfiammatorio) e ‘amoxicillina’ (antibiotico). Ad anticipare la notizia è il giornale online Greenme, che precisa: i quantitativi sono tutti al di sotto dei limiti massimi previsti dal regolamento europeo 37 del 2010. E dal test emergono buone notizie per il latte sardo: tra i prodotti risultati puliti e quindi promossi a pieni voti c’è il Latte Arborea (intero Uht) prodotto nell’Oristanese.