Ancora un rinvio per Coronavirus, anche se in un’Isola ancora non colpita ufficialmente da alcun contagio. La Corte dei Conti della Sardegna ha rinviato a data da destinarsi la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario prevista per il 6 marzo prossimo. La decisione assunta dalla presidente Angela Silveri, d’intesa con la procuratrice Antonietta Bussi, è legata all’emergenza coronavirus. Una scelta presa con rammarico, fanno sapere i vertici della Corte, perchè era forte la volontà “di dare un segnale di serenità in una Regione che – almeno per il momento e altrettanto si spera per il futuro – non è stata colpita dal Covid-19”.

“Sono però prevalsi – scrivono Silveri e Bussi – il sentimento di solidarietà nei confronti dei colleghi di altre sezioni giurisdizionali costretti al rinvio e la convinzione dell’impossibilità – per la natura stessa della cerimonia – di osservare, a tutela del pubblico e del personale, le misure precauzionali indicate dal presidente della Corte dei conti per la celebrazione delle udienze, nonché le linee comportamentali di indirizzo diramate dal Segretario generale”.