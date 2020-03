“La ricorrenza del 105° anniversario della costituzione della Brigata Sassari rappresenta un momento simbolico di grande valore e rilevanza per tutta la Sardegna. Ci ricorda il sacrificio estremo dei tanti giovani sardi nelle trincee della Grande Guerra e l’impegno quotidiano che ancora oggi i nostri militari testimoniano nel nome della sardità più autentica”. Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, in occasione dell’anniversario della costituzione della Brigata Sassari, avvenuta l’1 marzo del 1915. “Siamo orgogliosi di festeggiare questo traguardo con la convinzione che i valori universali di pace, solidarietà e dell’identità del popolo sardo siano rappresentati in modo encomiabile nel mondo dai nostri ragazzi. Auguri a tutti i Dimonios e Fortza Paris!”, ha concluso il presidente.

“Rinnovo il mio sentimento di gratitudine agli uomini e alle donne della Brigata Sassari, da sempre protagonisti non solo nelle attività a tutela della sicurezza sul territorio nazionale, ma anche nei teatri operativi all’estero”. Lo dice il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi. “L’inaugurazione del monumento dedicato alla Brigata Sassari, avvenuta lo scorso 24 febbraio a Sassari, ha confermato il riconoscimento di una intera isola al contributo dato dai soldati della Brigata Sassari alla prima guerra mondiale, militari che da sempre dimostrano il loro impegno e la loro professionalità a servizio della pace e della sicurezza nel nostro Paese e nelle missioni internazionali. Fortza Paris”, ha concluso Calvisi.