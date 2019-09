Ancora sbarchi di migranti in Sardegna. Tra il pomeriggio di ieri e questa mattina, in cinque distinti episodi, sono arrivati quaranta algerini. I primi due sbarchi sono avvenuti nel tardo pomeriggio lungo la spiaggia di Porto Pino nel Comune di Sant’Anna Arresi. I carabinieri hanno rintracciato gli algerini mentre si allontanavano verso il paese. Poco dopo, su segnalazione di alcuni cittadini, un altro gruppo di migranti è stato bloccato dai militari dell’Arma nel porticciolo nuovo di Teulada.

Gli stranieri erano arrivati a bordo di un barchino in legno e vetroresina di cinque metri, con motore fuoribordo da 40 cavalli. Uno dei migranti è stato affidato alle cure dei medici del 118 per una lieve ferita. Questa mattina un altro sbarco è stato registrato in località Co’e cuaddus, nel Comune di Sant’Antioco: bloccati in questo caso 9 algerini, mentre l’altro sbarco – otto persone – è avvenuto a Capo Malfatano, nel territorio di Teulada. L’ultimo arrivo di migranti è avvenuto poco dopo mezzogiorno sempre nel porticciolo turistico di Teulada: sbarcati in questo caso 16 algerini. Sul posto, insieme ai carabinieri, sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Carbonia. I migranti dopo visite mediche e identificazioni sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir.