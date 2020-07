Sono 16 gli incendi scoppiati in Sardegna oggi, due dei quali hanno richiesto l’intervento degli elicotteri del Corpo forestale. Il primo vasto rogo è divampato in agro di Pozzomaggiore, in località Funtana Abbaia, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalla base di Anela e di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Bonorva. Nel comune di Bottida, in località “Nuraghe sa Corona”, è intervenuto l’elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Anela. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal Corpo forestale della Stazione di Bono