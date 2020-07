Ancora una giornata infernale per la Sardegna sul fronte incendi. Oggi il Corpo forestale, vigili del fuoco, volontari e operatori di Forestas sono stati impegnati su 18 roghi, in cinque casi è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Un rogo è divampato nella campagne di Villaspeciosa, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Pula, Marganai e il Super Puma arrivato da Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale. L’incendio ha percorso una superficie di circa due ettari di macchia mediterranea. Un secondo incendio è divampato a Oniferi, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Farcana e Anela. L’incendio ha devastato due ettari di aree agricole dove si trovavano alcune case sparse. Il terzo rogo si è sviluppato nel Comune di Pula. Anche in questo caso le squadre a terra hanno richiesto l’intervento di due elicotteri della flotta regionale arrivati dalle basi del Corpo forestale di Pula e Marganai. In fumo sono andati due ettari di terreni incolti e canneti.

Fiamme anche a Sassari. Due elicotteri della flotta regionale stanno partecipando alle operazioni di spegnimento di un gigantesco rogo che sta interessando campi incolti e un canneto vicino alla strada lungo la direttrice Alghero-Olmedo. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Non è stato ancora spento nemmeno l’incendio divampato a Dolianova, in località “Gruxi de Maidana”, dove sta intervenendo un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto e il Super Puma proveniente dalla base di Fenosu. Le operazioni di spegnimento dirette dal Corpo forestale. L’incendio sta distruggendo interessando aree incolte dove sono presenti case sparse e macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.