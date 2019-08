La piaga dei roghi continua a tormentare la Sardegna. Anche oggi numerosi focolai sono divampati in tutta l’Isola e per domare arriva una nuova allerta della Protezione civile regionale. Pericolo alto (arancione) nel Sulcis, nella zona di Capoterra, nel Campidano di Cagliari e Oristano e nel Nuorese. Pericolo medio in tutto il resto della Sardegna.

Anche per la giornata di oggi la Protezione civile aveva emesso un’allerta analoga, confermata poi dai roghi scoppiati già dalla mattina. Ben sette gli incendi divampati che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il primo incendio a Burgos, spento velocemente grazie all’intervento di un elicottero che ha evitato che le fiamme raggiungessero le case. Sempre un solo mezzo aereo è stato impegnato nelle operazioni di spegnimento degli incendi divampati tra la tarda mattina e il primo pomeriggio a Villaspeciosa, Quartu e Serri nel Cagliaritano, Seui in Ogliastra e Terralba nell’Oristanese.