Ancora due incidenti mortali: vittime un motociclista e una donna a Cagliari e Villasor

Le strade della Sardegna si tingono ancora di sangue. Dopo l’incidente stradale avvenuto ieri sera a Fluminimaggiore, questa mattina un motociclista e una donna hanno perso la vita a Cagliari e Villasor.

Il primo incidente è avvenuto lungo la statale 195 all’altezza del chilometro 7. Per cause non accertate si sono urtate una moto e un furgone. A causa dell’impatto la due ruote ha preso fuoco e le fiamme, da quanto si apprende, avrebbero avvolto il centauro. Sul posto stanno intervenendo gli agenti della polizia municipale di Cagliari, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Purtroppo per il motocilista non c’è stato nulla da fare.

Il secondo incidente è avvenuto lungo la statale 196. Una Ford Fiesta condotta da una 40enne, per cause non accertate è finita fuori strada, ribaltandosi. La conducente sarebbe morta sul colpo. Probabilmente l’incidente è avvenuto durante la notte e solo questa mattina alcuni automobilisti che transitavano nella zona hanno visto la vettura fuori strada e hanno dato l’allarme. Lungo la 196 sono arrivati i carabinieri di Villasor, i vigili del fuoco e il 118, ma per la donna non c’era più nulla da fare. (ma.sc.)