Anche i distillati sardi in Cina per il concorso mondiale Spirits selection

Anche i distillati sardi a settembre voleranno in Cina per il concorso mondiale Spirits Selection.

La macchina organizzatrice di Vinopres e dei Concours Mondial de Bruxelles non si ferma mai. Anche in Sardegna, il 17 maggio, l’ambasciatore italiano del concorso mondiale Spirits Selection by Cmb 2024 Carlo Dugo è stato in Sardegna per incontrare 12 produttori di spirits sardi e raccontare loro come si svolge il concorso più importante al mondo dedicato agli spiriti e alle bevande spiritose in generale. Il concorso mondiale si svolgerà in Cina dal 3 al 5 settembre a Renhuai nella provincia di Guizhou. Le iscrizioni per poter far concorrere i prodotti si chiudono il prossimo 3 giugno 2024.

Spirits Selection è stato presentato all’Epulae centro studi nazionale della cultura enogastronomica, diretto dal giornalista enogastronomo, Angelo Concas, giudice del CMB e Media Partner dei concorsi con la testata giornalistica Epulae News Magazine.

Le aziende presenti:

Distilleria Eredi Luigi Poscia. Produzione Distillati e Liquori –

Sinnai (CA)

Lampus Gin di Frediano Auguto Mura – Sadali ( SU)

Primo Molo Gin Posidonia – Villasimius (SU)

Is Cogas Liquorificio Artigianale – Villacidro (SU)

San Martino Fabbrica Liquori Artigianali – Selargius (CA)

De Chelu Liquorificio Artigianale – Maracalagonis (CA)

Bresca Dorada – Muravera ( SU)

Chervu Azienda agricola biologica– Castiadas (CA)

Cantina di Santadi – La Baccherina Grappa di Terre Brune – Santadi (SU)

Distilleria Tremontis – Paulilatino (OR)

Distilleria Rau Lucrezio R – Berchidda (SS)

Silvio Carta distillati e liquori – Zeddiani (OR)

Presenti in degustazione i distillati più volte premiati dallo Spirits

Selection By CMB della Distilleria Domenis 1898 di Cividale Friuli ( UD)

Ilenia Mura