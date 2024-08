Anche a Sassari la raccolta di firme contro l’autonomia differenziata della Uil

Sono state raccolte questa mattina a Sassari le firme per il referendum che chiede l’abolizione della legge sull’autonomia differenziata. La Uil di Sassari ha organizzato un banchetto in Viale Italia dove circa 100 persone hanno apposto la loro firma. La proposta di referendum è appoggiata non solo dalle sigle sindacali di Uil e Cgil ma anche da diverse associazioni del volontariato e del terzo settore. Le firme saranno raccolte fino al 30 di settembre.

“A livello nazionale – ha spiegato il segretario territoriale Marco Foddai – sono state già raccolte oltre 500 mila firme, grazie anche alla possibilità di firmare nella modalità online. Vogliamo però raggiungere un numero il più alto possibile per dare ancora più forza alla richiesta di referendum. L’autonomia differenziata è una legge ingiusta che divide il Paese, indebolisce i territori e crea disparità anche dal punto di vista sociale, sanitario e dell’istruzione. Quella di oggi è una prima iniziativa a cui ne faranno seguito anche altre in città e nel territorio per dare ai cittadini la possibilità di apporre la loro firma”.

M.S.