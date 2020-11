Sono stati numerosi i messaggi di cordoglio, di sostegno e di promesse di aiuti verso la Sardegna da parte di tutto il mondo politico, sia regionale che nazionale. Segnali importanti sono arrivati dal Governo, pronto a sostenere la Sardegna in questa fase difficile. Il ministro per gli Affari regionale, Francesco Boccia, ha parlato di “notizie drammatiche” e ha assicurato l’impegno dell’esecutivo nei confronti della Regione: “Ho sentito il presidente della Regione, Christian Solinas, per garantirgli il massimo sostegno di tutto il Governo e del presidente Conte. Siamo in costante contatto per fornire tutto il supporto necessario alle popolazioni colpite”.

Insieme a Boccia anche altri membri del Governo hanno espresso la propria solidarietà come la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese: “Sono vicina alle famiglie delle vittime ed esprimo la mia solidarietà alle comunità del nuorese gravemente colpite dall’alluvione. Sono in contatto continuo con il capo dei vigili del fuoco e con il prefetto di Nuoro per gli aggiornamenti sulla situazione in provincia e sugli interventi di soccorso alle popolazioni e di immediata messa in sicurezza del territorio”. Luigi di Maio, ministro degli Esteri, ha scritto su Facebook: “Mi stringo attorno alla famiglie delle vittime. È un momento di sofferenza per la Sardegna, ma nessun cittadino verrà lasciato solo. La macchina nazionale e regionale dei soccorsi è già in moto per aiutare chi è in difficoltà. L’impegno è massimo. Forza Sardegna”.

Il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, ha parlato di “aggressione climatica senza precedenti” e dedicato un pensiero ai familiari delle vittime così come la titolare delle Pari opportunità, Elena Bonetti, convinta che “le notizie drammatiche che arrivano dalla Sardegna raccontano la fragilità dei nostri territori e ci chiedono di investire subito in prevenzione”. Vicinanza e annunci di sostegno sono arrivati anche da amministratori come il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Toti ha scritto un posto su Facebook in cui ha sottolineato la vicinanza della Liguria mentre il primo cittadino del capoluogo toscano ha detto “Firenze è pronta ad aiutarvi”.

A nome del Consiglio regionale ha parlato il presidente dell’assemblea, Michele Pais, che ha annunciato la predisposizione di “tutte quelle azioni per aiutare le zone messe in ginocchio da questo nubifragio”. Pais questa mattina si è recato a Bitti, il centro più colpito dal maltempo.