Il Governo e il ministero della Difesa sono vicini ai cittadini colpiti duramente dai violenti nubifragi che si sono abbattuti nelle ultime ore in tutta la Sardegna. Il maltempo ha interessato soprattutto il Nuorese, causando vittime e danni in particolare a Bitti, paese duramente colpito anche dal ‘Ciclone Cleopatra’ nel 2013. “Alcuni mezzi movimento terra del quinto Reggimento Genio Guastatori della Brigata Sassari stanno raggiungendo Bitti dove opereranno in stretto coordinamento con la Protezione civile, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine a supporto della popolazione”, ha detto il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi.

L’esponente del Governo, inoltre, si è soffermato sulla tragedia che ha colpito tre persone: “Voglio, inoltre, rivolgere un pensiero commosso e la mia vicinanza ai familiari delle tre vittime di questa terribile alluvione. Sono stati inviati alcuni mezzi del Genio militare per rimuovere il fango e ripristinare la viabilità nel paese. La Difesa è pronta ad inviare eventuali ulteriori concorsi su richiesta delle autorità territoriali”.

E sull’alluvione che si è abbattuta sulla Sardegna è intervenuto anche il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia: “Dalla Sardegna arrivano notizie e immagini drammatiche causate dall’alluvione; ho sentito il Presidente della Regione, Christian Solinas, per garantirgli il massimo sostegno di tutto il Governo e del presidente Conte. Siamo in costante contatto per fornire tutto il supporto necessario alle popolazioni colpite. La macchina della Protezione Civile si è messa in moto dal primo momento per garantire il massimo sostegno a tutte le comunità sarde colpite, a partire dall’intera area della Barbagia alle parti più ferite dell‘Ogliastra, di Nuoro con il Comune di Bitti gravemente colpito, fino alla Gallura. Dal Governo c’è la massima vicinanza alla Regione Autonoma della Sardegna e a tutte le zone colpite dall’alluvione”.