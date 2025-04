Alloggi vuoti e famiglie in attesa: nuova delibera di Area sblocca le assegnazioni per le case popolari

In Sardegna cambia l’approccio all’assegnazione degli alloggi popolari. Una nuova delibera approvata da Area – l’Azienda regionale per l’edilizia abitativa – consente la sottoscrizione dei contratti di locazione anche per quegli appartamenti non ancora completamente ristrutturati, purché in condizioni di abitabilità. Rimangono comunque in vigore i requisiti minimi di salubrità e la piena funzionalità degli impianti elettrici e idraulici.

L’obiettivo della misura è chiaro: accorciare i tempi d’attesa per le famiglie in graduatoria, riducendo il fenomeno delle occupazioni abusive e rendendo più efficiente la gestione degli alloggi di risulta, cioè quegli immobili che rientrano nella disponibilità dell’ente dopo una precedente assegnazione.

«Abbiamo lavorato in questi mesi con Area per trovare soluzioni in grado di rispondere in modo più veloce ai cittadini e alle cittadine in attesa di un alloggio», spiega l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu. «Si tratta di una rivoluzione nel modo di gestire gli alloggi di risulta, che ci consente di accorciare i tempi di inoccupazione e di mettere i Comuni nelle condizioni di scorrere le graduatorie predisposte».

La delibera si fonda su un principio di responsabilizzazione condivisa: l’inquilino, al momento della firma del contratto, sarà informato delle condizioni dell’appartamento e ne accetterà consapevolmente eventuali imperfezioni non strutturali. Il tutto, naturalmente, nel rispetto dei parametri essenziali che garantiscono la sicurezza e la dignità dell’abitare.

A sottolineare il valore sociale del provvedimento è Matteo Sestu, amministratore unico di Area che afferma: «Non si può tollerare che ci siano alloggi vuoti e, al contempo, centinaia di persone in graduatoria in attesa di una casa. Questa delibera nasce da un principio sacrosanto di dignità sociale». E aggiunge: «Attraverso disposizioni tecniche e amministrative da parte della Direzione generale, saremo impegnati a dare gambe nel più breve tempo possibile a questo provvedimento, con risultati tangibili».

Secondo i dati raccolti da Area, sul territorio regionale sono numerosi gli alloggi che, pur non essendo perfettamente rifiniti, risultano abitabili e potrebbero rispondere in tempi brevi alle richieste di tanti nuclei familiari in difficoltà. Finora, tuttavia, l’attesa per la manutenzione – rallentata anche dalla scarsità di risorse – ha spesso causato ritardi nelle assegnazioni.