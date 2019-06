Mezza Sardegna a rischio incendi. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla per tutta la giornata di oggi. Le zone interessate sono Olbia e quasi tutta la Gallura, l’area di Sassari e Alghero, il Medio Campidano e il Sulcis. Attenzione rinforzata, invece, nell’area di Tempio. L’indicazione di una pericolosità media significa, spiega la Protezione civile, “che a innesco avvenuto, se tempestivamente affrontato, l’incendio può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra, eventualmente integrato dall’impiego di mezzi aerei leggeri della Regione”. Sindaci già mobilitati. “Gli incendi sono una minaccia per la vita umana e per l’immenso patrimonio ambientale che caratterizza il nostro territorio – sottolinea la sindaca di Carbonia, Paola Massidda -. Pertanto risulta di fondamentale importanza che ciascuno di noi metta in atto specifici comportamenti di prevenzione e tutela atti ad evitare danni alle persone e all’ambiente”.