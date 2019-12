Non davanti al tramonto, di fronte al mare o in un posto da favola ma davanti a migliaia di spettatori durante Cagliari – Sampdoria. Così Carlo, un tifoso rossoblù, ha scelto di chiedere la mano alla sua compagna Cinzia alla Sardegna Arena. Una proposta di matrimonio con esultanza finale, come il 4 a 3 ottenuto nel finale di gara dal Cagliari.