Con migliaia di persone che prendono d’assalto le coste della sardegna, si moltiplicano gli episodi di maleducazione, inciviltà o mancato rispetto delle regole. “Inizia l’estate e ritornano certi comportamenti scorretti sulle spiagge sarde. Ora è accaduto nella spiaggia di Maria Pia di Alghero, in località Cuguttu – denuncia il delegato Wwf per la Sardegna, Carmelo Spada -. Nella mattina di domenica un’auto era parcheggiata sulla sabbia con accanto una tenda. L’auto ha avuto facile transito attraversando un sentiero di servizio, in questo modo un ‘automobilista-campeggiatore’ ha trovato ‘riparo’ per la notte. Entrambe le cose sono, presumibilmente, vietate anche dall’ordinanza comunale in vigore nella pineta di Maria Pia di Alghero”.

I volontari del Wwf hanno chiamati i barracelli perché verificassero al regolarità della situazione- “Al di là dell’aspetto sanzionatorio, il Wwf chiede che il cancello di accesso al sentiero, ubicato lungo viale

Primo Maggio, venga chiuso – conclude Spada -. È sempre meglio prevenire piuttosto che reprimere”