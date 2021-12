Alberto Angela in tour nell’Isola con ‘Ulisse’. Le foto dall’Asinara a Iglesias

“Alberto Angela e Ulisse Il piacere della scoperta sono in Sardegna alla scoperta delle più belle creazioni della natura nel Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. 180 km di costa, un susseguirsi di panorami mozzafiato, graniti e porfidi, calette azzurre e spiagge ma anche flora e fauna marina e terrestre che rappresenta un ricco ecosistema da tutelare nella nostra penisola. La troupe di Ulisse con Alberto Angela ha visitato per primo questo paradiso naturale per realizzare un servizio sull’Arcipelago, accolta dall’ospitalità dell’Ente Parco e del Direttore Yuri Donno“. È partita così, qualche giorno fa, la missione del noto conduttore televisivo, figlio d’arte, in Sardegna. A renderlo noto per primo l’ente che gestisce le meraviglie naturali dell’Arcipelago a Nord Est dell’Isola. Da lì un susseguirsi di post sui social, con le foto di Angela con gestori di ristoranti, di cooperative di visite guidate ai Nuraghi, alle miniere, sindaci e operatori turistici.

Dopo La Maddalena il parco dell’Asinara e Alghero, poi il nuraghe Santu Antine a Torralba in compagnia dello staff della Cooperativa La Pintadera Complesso Archeologico Santu Antine, e infine l’Iglesiente.









“Il sito di Porto Flavia andrà in onda nella trasmissione Rai “Ulisse” condotta da Alberto Angela – ha scritto ieri il sindaco di Iglesias, Mauro Usai -. Chiediamo scusa se non abbiamo detto nulla fino ad oggi, ma era indispensabile per poter garantire le riprese in tranquillità e senza intralci. Uno dei programmi di divulgazione scientifica e culturale più importante del servizio pubblico televisivo del nostro Paese, nel sito minerario che più di tutti testimonia la grandezza dell’epopea mineraria di Iglesias e dell’intera Regione, rappresenta per la nostra amministrazione il momento più prestigioso che la città abbia mai vissuto da quando ci siamo riappropriati dei siti minerari”, ha scritto Usai in un lungo post in cui ha pubblicato le immagini del conduttore Rai nella miniera.

“Anche quest’anno le presenze turistiche nel sito hanno registrato numeri che superano le cinquantamila, rivelandosi tra le mete più ricercate in Sardegna. Tutto questo non solo genera entrate extratributarie importanti per il bilancio comunale, ma crea lavoro e sviluppo per tutte le attività connesse al settore turistico – ha sottolineato il primo cittadino a proposito di turismo -. La strada è ancora lunga e ci sono margini per fare sempre meglio, ma posso affermare con certezza che questo è un obbiettivo di mandato concretamente raggiunto nel giro di pochi anni, di cui tutti dobbiamo andare orgogliosi”.