Inizia oggi in tutta Italia lo studio di prevalenza realizzato dall’Istituto superiore di sanità e dall’Istat, basato su test sierologici e strutturato per sesso, età e attività lavorative. Lo screening darà una fotografia sulla situazione dei contagi in Italia. Si stima che in tutto il Paese ci sarà il 5 per cento di positivi, dato che dovrebbe essere più che dimezzato in Sardegna e in Sicilia.

Nella nostra Isola sono quasi 8mila le persone che verranno contattate dai volontari della Croce Rossa per essere sottoposte al test. In totale saranno 150mila gli italiani che veranno sottoposti al test. “A tutti – dice in Sardegna il presidente dell’organizzazione di volontariato, Sergio Piredda – raccomandiamo di partire attivamente a questo screening. Si tratta di uno studio importante per programmare le linee d’azione future”. I test sierologici verranno fatti nell’arco di quindici giorni.