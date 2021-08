Il Museo Nivola di Orani lancia una iniziativa per sostenere la campagna vaccinale e avere “un altro buon motivo” per effettuare la somministrazione. Da oggi fino al 31 dicembre 2021 chiunque abbia ricevuto almeno una dose presso uno dei centri abilitati riceverà un biglietto omaggio per visitare lo spazio barbaricino. Basta presentare all’accoglienza la prova della vaccinazione effettuata. Così l’istituzione cerca di dare una mano alla campagna, provando – attraverso la forza della cultura – magari a convincere chi è ancora dubbioso.

Attualmente al Nivola – oltre alla permanente con le opere dell’artista oranese cui è intitolato il museo – si può visitare la temporanea dell’artista americano Peter Halley, con un intervento site specific all’interno dell’ex lavatoio.

(Nella foto, il disegno di Saul Steinberg, Nivola con il mal di denti, anni Cinquanta)