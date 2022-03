Aiuti all’Ucraina, il console di Kiev a Cagliari diffonde mail e Iban

Il console onorario dell’Ucraiana a Cagliari, Anthony Grande, ha diffuso tutti gli estremi per aiutare il popolo ucraino dopo la guerra voluta dalla Russia di Putin. Intanto il Comune di Cagliari ha avviato, con la massima urgenza, la riapertura del chiosco di piazza Ingrao, di fronte alla Darsena, per trasformarlo in punti di informazione per gli ucraini residenti in città.

Quanto ai contatti, c’è un primo numero di telefono a cui si può fare riferimento. È il +39 334 3607104. C’è poi una mail a disposizione, che corrisponde al seguente indirizzo: emergenza@consolatoucrainasardegna.it

A Cagliari la sede del consolato è in via Regina Elena 17 (nella foto), mentre l‘unità di crisi a cui fare riferimento si trova in Santa Margherita 51, da dove vengono gestite anche le donazioni. L‘Iban a cui fare riferimento è: IT29E0839960280000000126051. Infine il portale: www.consolatoucrainasardegna.it

Il console Grande invita “Comuni, associazioni e privati a registrare tutti i cittadini ucraini in ingresso”.