Agroalimentare, 310mila euro a 9 imprese della Barbagia: la graduatoria

Un contributo di oltre 310 mila euro destinato a nove aziende del territorio: 3 di Oliena, 2 di Orotelli, 2 di Orani, 1 di Ottana e 1 di Fonni che sosterranno investimenti materiali/immateriali finalizzati alla trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli all’interno delle seguenti filiere: vino, olio, carne.

Lo rende noto il Gal Barbagia che ha pubblicato la graduatoria definitiva delle domande di sostegno relative al bando “Investire per adeguare le aziende di trasformazione dei prodotti agroalimentari”. Gli investimenti dovranno essere indirizzati a realizzare, ammodernare e razionalizzare le strutture produttive dedicate alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, a migliorare gli standard qualitativi, a sviluppare nuovi prodotti ed affrontare nuovi segmenti di mercato. Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale calcolato sulla spesa ammissibile. L’intensità dell’aiuto è fissata nella misura massima del 40% della spesa ammissibile al finanziamento (aumentata al 60 % per coloro che hanno già aderito al bando 19.2.16.4.1.1.1 “Costruire la rete dei produttori, il paniere dei prodotti del territorio e promuoverne il consumo”).

La graduatoria

“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto – dichiara Paolo Puddu, Presidente del Gal Barbagia – le produzioni agroalimentari sono fondamentali per l’andamento dell’economia locale e per il forte legame con il territorio e il paesaggio. Il bando intende sostenere le nuove tecnologie produttive e migliorare così le condizioni di lavoro e la sicurezza. Il Gal ha puntato molto sull’agroalimentare: già a settembre 2023 avevamo pubblicato la graduatoria definitiva del bando di rete “Costruire la rete dei produttori, il paniere dei prodotti del territorio e promuoverne il consumo” con 25 partner e 200mila euro di contributo. E anche con questo ultimo bando vogliamo rispondere appieno ai fabbisogni del territorio: l’innovazione, lo sviluppo scientifico e tecnologico delle produzioni, le certificazioni di qualità, l’accesso al mercato per i piccoli operatori, il marketing e la promozione, che sono in totale coerenza con le priorità del Psr Sardegna 2014/2022 e che mirano a migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare”, conclude Puddu .