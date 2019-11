Ha aggredito la compagna dopo un violento litigio nel bel mezzo della piazza del Comune, a Sassari. La donna ha cercato di rifugiarsi all’interno di Palazzo Ducale per sfuggire alla furia dell’uomo. Ma il portone del Municipio non ha fermato il 46enne, che ha inseguito la compagna e si è scagliato anche contro alcune persone intervenute per difenderla. L’arrivo degli agenti della Polizia locale, che hanno riportato leggere contusioni, ha ricondotto la situazione alla calma. L’aggressore è stato arrestato.