Ha aggredito l’anziana madre e distrutto la casa in cui vivono a Ulassai. L’intervento immediato dei carabinieri ha scongiurato il peggio: subito arrestato per maltrattamenti in famiglia un giovane di 28 anni, con precedenti analoghi. Ieri sera si è scagliato contro sua madre pretendendo la consegna di alcuni documenti attestanti la vendita di un immobile e mettendo a soqquadro l’appartamento.

L’uomo è stato bloccato dai militari mentre inveiva verbalmente e fisicamente nei confronti della donna. Una situazione di disagio e violenze che secondo gli inquirenti andava avanti da diverso tempo.