Ha strattonato una donna di 73 anni per rubarle la borsa, l’ha spinta con tanta violenza da farla fine a terra, poi è fuggita a mani vuote per paura di essere bloccata dai passanti. Protagonista della vicenda, avvenuta il 30 dicembre scorso, una ragazzina di 16 anni che abita in un campo rom della zona di Carbonia. La minorenne è stata denunciata per tentata rapina. L’episodio è avvenuto in via Dalmazia a Carbonia. L’anziana stava attraversando la strada quando è stata aggredita alle spalle dalla ragazzina. La donna si è messa ad urlare e la 16enne, dopo aver tentato nuovamente di strapparle la borsa, è fuggita senza portare via nulla. La pensionata era stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Carbonia, dove le fu riscontrata una lussazione alla spalla. I carabinieri avviarono subito le indagini. L’attenzione dei militari si è subito concentrata sulla ragazzina, già nota alle forze di polizia, che si era allontana a piedi scalzi dalla zona. Hanno recuperato i filmati di un’attività commerciale della zona e sono riusciti ad identificarla.