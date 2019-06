Momenti di paura sul boeing 737 della compagnia Corendon sulla rotta da Alghero ad Amsterdam. Il velivolo, poco dopo il decollo martedì scorso, come riportato dal quotidiano l’Unione Sarda, ha investito uno stormo di gabbiani costringendo il pilota a tornare indietro e atterrare di nuovo all’aeroporto di Fertilia. L’impatto con i volatili ha provocato un’ammaccatura sulla fusoliera, tanto che è stato necessario un intervento per la riparazione dell’aeromobile.

Nessun pericolo per i passeggeri che non essendosi accorti dell’impatto, si sono preoccupati soltanto nel momento in cui il pilota ha deciso di invertire la rotta per ritornare in aeroporto. A causa di questo inconveniente, i viaggiatori hanno allungato di un giorno la permanenza in Sardegna.