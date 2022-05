Addio al Green pass e obbligo di mascherine solo in pochi casi

Il primo maggio 2022 è una data importante per pandemia in Italia: da oggi non servirà più il Green pass e l’obbligo di indossare la mascherina resisterà fino al 15 giugno solo per determinati ambiti: trasporti, scuola, eventi al chiuso e strutture sanitarie. Il nuovo provvedimento del Governo Draghi entra in vigore nel giorno della Festa di Sant’Efisio e dei lavoratori, e proprio per questi ultimi porta grandi novità.

Solo disposizioni interne di un’azienda possono prevedere l’utilizzo della mascherina per i propri dipendenti mentre negli altri casi le mascherine da oggi saranno solo “raccomandante“, così vale anche per negozi, ristoranti e centri commercianti e altri luoghi dove si possano creare assembramenti.

Non cambia nulla per le scuole, gli studenti dovranno continuare a indossare gli strumenti di protezione perché nell’ordinanza del ministro della Salute non sono stati coinvolti, l’unico riferimento presente nel testo riguarda l’esenzione dall’obbligo di mascherina dei bambini sotto i 6 anni, lasciando di fatto invariate le regole per il mondo della scuola.

Non c’è più l’obbligo, ma la Cei ha sottolineato che nelle chiese è meglio non abbandonare le protezioni, seguendo le indicazioni del Governo: “L’uso delle mascherine – si legge in una nota rivolta ai vescovi – resta, a rigore, raccomandato in tutte le attività che prevedono la partecipazione di persone in spazi al chiuso come le celebrazioni e le catechesi”, Le protezioni saranno ancora necessarie per gli spostamenti sui mezzi pubblici e per andare a teatro, al cinema e a concerti in luoghi chiusi.

Questi i casi, come riportato sul sito del Governo, in cui resta l’obbligo di indossare la mascherina fino a metà giugno: