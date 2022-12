Ad Aritzo e Desulo dsalta il servizio di guardia medica: “Una fogglia”. Ecco le date

A Desulo e Aritzo il servizio di guardia medica non sarà garantito tutti i giorni, da domani sino a gennaio. Lo annuncia il comitato ‘Allerta in Barbagia’ guidato da Pina Cui. “Niente cambia se non in peggio, e infatti le ultime notizie che arrivano sulla bozza del Piano sanitario della Asl 3”, governata dai Riformatori con il Dg Paolo Cannas, “non sono delle migliori”, si legge in una nota stampa.

“Siamo a venuti a conoscenza – prosegue il Comitato – che in vari paesi della Barbagia sta venendo a mancare il servizio di Guardia medica per vari giorni”. Ecco le date: a Desulo niente assistenza sanitaria il 6, 7, 24, 25, 27, 29 e 31 dicembre. Ad Aritzo il medico manca domani 3 dicembre e poi il 4, il 14 e il 30.

“Una situazione insostenibile, se si pensa che il nostro territorio è composto da persone prevalentemente anziane e che ci sono paesi che distano anche 35 chilometri da Sorgono, dove ha sede l’unico presidio sanitario rimasto nel territorio. Ma la strada da percorrere è fatta di curve, frane, ghiaccio e probabilmente a breve neve”. Dal Comitato chiedono che “Ares e Asl provvedano alla nomina dei medici necessari alla turnazione in modo da garantire l’immediato ripristino dei servizi”.