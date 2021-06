In pochi giorni aveva visto sparire 4.158 euro dalla sua carta prepagata PostePay. Una 37enne di Monserrato si era rivolta ai carabinieri, che sono riusciti a risalire agli autori. Due campani di 21 e 32 anni sono stati denunciati alla Procura di Cagliari, e qui saranno processati, al termine delle lunghe ricerche dei carabinieri che sono riusciti a ricostruire tutti i passaggi. I due erano riusciti in qualche modo ad avere i dati della donna e tra il 29 giugno e il 3 luglio del 2019 avevano fatto shopping on line per oltre quattromila euro, a spese della donna. Dopo la sua denuncia erano partite le indagini dei carabinieri di Monserrato che, in collaborazione coi colleghi campani e le Poste, sono riusciti a a identificare i due residenti a Sant’Antimo, nel Napoletano.