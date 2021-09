Ha messo in vendita online quattro gomme per trattore e dopo aver ricevuto il pagamento, non ha inviato nulla all’acquirente. I carabinieri hanno denunciato un 37enne residente a Bologna per truffa. Vittima un agricoltore 58enne di Guasila che ha sborsato 630 euro senza avere nulla in cambio.

È stata proprio la denuncia dell’agricoltore a fare scattare l’allarme. L’uomo aveva visto su ‘Marketplace di Facebook’, l’annuncio pubblicato da un utente che vendeva quattro pneumatici da trattore agricolo. Ha contattato il venditore e concordato il prezzo ha eseguito un bonifico din 630 euro. L’agricoltore ha atteso qualche giorno l’arrivo delle gomme, poi ha contattato inutilmente il venditore e alla fine si è rivolto ai carabinieri. I militari dell’Arma sono velocemente risaliti al truffatore e lo hanno denunciato.