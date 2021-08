“Mi hanno insegnato nuovamente a camminare, a mangiare da sola, ad essere autonoma… ma mai nessuno riuscirà ad insegnarmi a vivere senza di voi. Mirko, angelo mio. Il mio papà”. Lo scrive su Facebook Paola Piras, la donna di 52 anni accoltellata dall’ex compagno, Masih Shahid, di 29, l’11 maggio scorso, quando il figlio Mirko, 19enne, è rimasto ucciso nel tentativo di difendere la mamma. Ne dà conto il quotidiano La Nuova Sardegna segnalando anche la morte, la settimana scorsa, del padre 84enne di Paola, a cui la donna dedica l’ultima parte del post.

Colpita con 17 fendenti dall’ex, Paola Piras ha lottato per la vita nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Lanusei, dove per 42 giorni è rimasta in coma. Ora è ricoverata al Mater Olbia per la riabilitazione.

“Piano piano mi sto timidamente riaffacciando alla vita, il percorso non è facile ma ci sto mettendo tutta la mia forza per ritornare presto a casa – scrive nel post – Grazie di cuore. Poco più di tre mesi fa un’enorme disgrazia ha colpito la mia famiglia. Voglio ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine e ci hanno sostenuto, tutte le persone che con scritti, gesti e iniziative hanno reso onore a Mirko”.