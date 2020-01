È stato arrestato, con l’accusa di lesioni personali aggravate, Federico Ecca, classe 1996, residente a Villagrande Strisaili [nella foto a lato] ma che vive ad Arzachena. Per Ecca, già noto alle forze dell’ordine, sono stati disposti gli arresti domiciliari per un fatto che risale agli inizi di settembre dell’anno scorso, quando davanti al bar ‘Euro’ di Villagrande, Ecca aveva accoltellato Andrea Guglielmi cercando di ucciderlo, pare per motivi futili. A tenere ferma la vittima era il padre di Ecca mentre il figlio la colpiva con il coltello, causandogli ferite all’addome. Il giovane si trova ai domiciliari nella sua casa di Arzachena. Gli inquirenti continuano le indagini per definire la posizione di altri due soggetti coinvolti.