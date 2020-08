Ha accoltellato il fratello al culmine di una lite, rischiando di ucciderlo. I carabinieri del Radiomobile di Villacidro hanno arrestato Gian Paolo Frau, 56 anni, muratore per lesioni personali aggravate. Ricoverato in ospedale il fratello 50enne. Secondo i medici dovrebbe cavarsela in un mese. L’episodio è avvenuto ieri sera alle 21:30 in una abitazione ad Arbus, nel sud Sardegna. I due fratelli stavano cenando assieme quando hanno iniziato a discutere.

Il 56enne, in preda a uno scatto d’ira, ha afferrato un coltello e si è scagliato contro il fratello, ferendolo all’addome. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della Compagnia di Villacidro e un’ambulanza del 118. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di San Gavino Monreale. Inizialmente le sue condizioni sembravano preoccupanti, ma i medici sono riusciti a medicarlo e ricomporre la profonda ferita all’addome. Adesso è ricoverato nel reparto di Chirurgia. L’arresto di Gian Paolo Frau questa mattina è stato convalidato. Il giudice ha imposto al 56enne il divieto di avvicinamento all’abitazione familiare.