Accoltella il fratello davanti ai genitori: arrestato un 30enne

Una lite tra fratelli stava per sfociare in tragedia: il maggiore è ricoverato in ospedale e il più piccolo è stato arrestato per tentato omicidio. In un appartamento nel centro di Olmedo è nata un’accesa discussione per futili motivi tra due fratelli di 30 e 44 anni. In casa c’erano anche gli anziani genitori che hanno vissuto attimi di terrore quando la lite è degenerata: il trentenne ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito più volte il fratello: fendenti al torace, al braccio e alla testa. L’aggressore ha poi lasciato l’appartamento mentre padre e madre soccorrevano l’altro figlio e chiedevano aiuto.

Il 44enne è stato ricoverato in ospedale, ma non è in pericolo di vita, mentre i carabinieri della Compagnia di Alghero si sono messi sulle tracce del fratello minore. Dopo qualche ora lo hanno rintracciato in un’azienda agricola del Sassarese dove si era nascosto, dopo essersi cambiato, ma i militari hanno trovato anche gli abiti sporchi di sangue e lo hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio e portato nel carcere di Bancali. I carabinieri di Olmedo stanno cercando di ricostruire le cause di quella violenza che ha travolto un’intera famiglia.