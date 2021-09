Femminicidio nel primo pomeriggio di oggi a Quartucciu. Un uomo di 67 anni ha accoltellato a morte la moglie una 60enne. L’episodio, da quanto si apprende, è avvenuto in una abitazione in via Sarcidano. Marito e moglie avrebbero avuto una discussione al termine della quale il 67enne avrebbe accoltellato ripetutamente la moglie.

Quando i medici del 118 sono arrivati a Quartucciu era ormai troppo tardi, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri della compagnia di Quartu Sant’Elena e del comando provinciale di Cagliari che si stanno occupando di ricostruire tutta la vicenda. L’uomo è stato fermato

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO