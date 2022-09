Accanto alla sua azienda agricola scopre 205 piante di marijuana e avvisa i carabinieri

Una coltivazione di canapa indiana è stata scoperta in un terreno di Ortacesus, nel Sud Sardegna, dal proprietario di un’azienda agricola vicina. L’uomo ha avvisato i carabinieri che hanno contato 205 piante, alte tra i 10 e i 70 centimetri.

La marijunana è stata estirpata e messa in un’area sorvegliata in attesa che vengano compiute tutte le verifiche. Per ora nessuna traccia delle persone che curavano la canapa indiana, coltivata in mezzo al mais. I militari dell’Arma hanno trovato un impianto di irrigazione in ottimo stato: le 205 piante venivano irrigate con un sistema a goccia.