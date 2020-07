Tre cuccioli di cane sono stati salvati dai carabinieri a Orroli. I militari dell’Arma della locale Stazione, durante il consueto servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto in un parco comunale del paese i tre cuccioli di cane di piccolissime dimensioni. Sono stati i continui guaiti provenienti da una scatola in cartone lasciata sotto una panchina a richiamare l’attenzione dei carabinieri. I cuccioli, talmente piccoli da stare sul palmo della mano, sono stati abbandonati verosimilmente subito dopo la nascita. Considerata la situazione di urgenza, i militari dell’Arma hanno trasportato i cuccioli al canile di Nurri per le cure veterinarie, senza le quali, molto probabilmente non sarebbero sopravvissuti.