A zig-zag sull’Asse mediano: stringe altra auto che striscia la fiancata sul guardarail

I carabinieri hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 43enne di Sarroch che ieri, a bordo di un pick up, ha percorso a zig-zag l’Asse mediano di Cagliari. La segnalazione al 112 è arrivata da un automobilista che era al volante sulla stessa strada ed è stato costretto a fare una manovra brusca per scansare l’autocarro. Ma poi con la vettura è finito contro il guardrail.

È stato proprio quest’ultimo automobilista – un napoletano residente nell’Isola – ad allerta il 112 sulla presenza del pick up che procedeva a zig-zag. I militari dell’Arma hanno rintracciato il 43enne in via Campania e li ho hanno fermato e denunciato. È stato anche aperto un sinistro stradale perché la macchina del napoletano presentava una strisciata lungo la fiancata, dopo aver toccato il guardrail per evitare un incidente peggiore. Il 43enne al volonte del pick up è risultato positivo all’alcoltest.