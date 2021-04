A Oristano conclusa la vaccinazione delle suore di clausura, prima e seconda dose. La notizia arriva dal Tgr Sardegna che nell’edizione di sabato pomeriggio ha dedicato un lungo servizio in diretta. Sui social non sono mancate le polemiche soprattutto considerando l’età delle suore, non tutte anziane, e la lentezza con cui sta procedendo la campagna vaccinale nell’Isola.

A criticare la scelta anche Pierfranco Devias degli indipendentisti di Liberu: “Si, va bene, bisogna vaccinare tutti. Ma un gruppo di donne che scelgono di vivere in clausura magari lo vacciniamo dopo, no? – si chiede Devias – No. Perchè nella repubblica delle banane pensano che anche i virus osservino le priorità in base alle sfere di potere. Colgo l’occasione per mandare un fraterno abbraccio solidale alle migliaia di lavoratori dei supermercati, tra cui alcuni col diabete o l’asma, che ogni giorno per uno stipendio da fame sono costretti a stare a contatto con decine di migliaia di persone.Tenete duro, dopo che hanno finito con le sepolte vive forse toccherà anche a voi”.

[Foto da Tgr Sardegna]